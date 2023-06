Poročilo SE: Avstrija kljub napredku lahko stori več za zaščito manjšinskih jezikov

Strasbourg/Dunaj, 6. junija - Avstrijske oblasti kljub napredku pri zaščiti in spodbujanju rabe jezikov manjšin lahko na tem področju storijo še več, ugotavlja danes objavljeno poročilo strokovnega odbora Sveta Evrope. Jeziki manjšin, med katere spada tudi slovenščina, so v Avstriji od leta 2001 zaščiteni v skladu z Evropsko listino o regionalnih ali manjšinskih jezikih.

Strokovni odbor Sveta Evrope je po obisku v Avstriji oktobra lani izvedel analizo stanja in ugotovil, da se je obseg financiranja etničnih skupin na zvezni ravni od leta 2021 "znatno povečal", izboljšala se je tudi podpora v prid manjšinskih jezikov, vključno s slovenščino.

Vendar pa odbor v poročilu izpostavlja tudi, da določene vrzeli še vedno obstajajo. Izpostavlja predvsem pomanjkanje učiteljev, učbenikov in splošnih smernic na področju izobraževanja v manjšinskih jezikih. Dodaja sicer, da je stanje v primerjavi s preostankom države nekoliko boljše na Gradiščanskem in Koroškem.

Poročilo je kritično tudi do "pomanjkljive uporabe" manjšinskih jezikov na sodiščih in v upravnih postopkih, pri čemer izpostavlja, da je slovenščina edini manjšinski jezik, ki se uporablja tudi v sodstvu in upravi.

Čeprav je odbor opazil pozitiven razvoj na področju rabe manjšinskih jezikov v medijih, je uporaba nekaterih jezikov v medijski sferi še vedno preveč omejena. Ob tem poročilo poudarja potrebo po spodbujanju ozaveščenosti o manjšinskih jezikih in kulturah kot sestavnem delu avstrijske kulturne dediščine.

Avstriji zato priporočajo štiri ukrepe: krepitev rabe določenih jezikov na področju izobraževanja, povišanje finančne podpore za izobraževanje v jezikih manjšin, spodbujanje ozaveščenosti o pomenu manjšinskih jezikov in kultur ter krepitev rabe manjšinskih jezikov v praksi.

Poročilo strokovnega odbora Sveta Evrope na splošno ugotavlja, da kljub napredku v Avstriji ostajajo določene vrzeli pri izvajanju Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih, ki je v Avstriji začela veljati leta 2001 in vključuje slovenski, hrvaški, slovaški, češki, madžarski in romski jezik.