Izzivi prihodnje vlade: Koroški in štajerski Slovenci za nadaljnji dialog in podporo iz Slovenije

24. aprila bodo v Sloveniji potekale volitve novega sklica državnega zbora, ki bo imenoval prihodnjo vlado. Ob tej priložnosti je STA povprašala deležnike z različnih področij, kakšna so njihova pričakovanja od nove vlade.

Predsednik Zveze slovenskih organizacij (ZSO) Manuel Jug si želi, da bo nova slovenska vlada ne glede na sestavo še naprej podpirala slovenske narodne skupnosti v zamejstvu in imela konstruktiven odnos z njimi. Pričakuje tudi, da bo urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu ostal samostojen, za zamejce pristojni minister ali ministrica pa nadaljeval konstruktivne pogovore z vsemi predstavniki narodnih skupnosti.

Predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) Valentin Inzko je ocenil, da je imela slovenska vlada v zadnjih dveh letih izredno dejavno ministrico za Slovence po svetu Heleno Jaklitsch, zato si želi, da bi se to nadaljevalo tudi v prihodnji slovenski vladi.

Inzko je sicer izpostavil, da Avstrija še vedno ni uresničila vseh zakonskih obvez in obljub, tako iz 7. člena Avstrijske državne pogodbe (ADP) kot iz memoranduma iz leta 2011, ko je bil podpisan po njegovi oceni krivičen kompromis o dvojezičnih krajevnih napisih na avstrijskem Koroškem.

Glede morebitne notifikacije ADP je Inzko sicer ocenil, da sedaj morda ni pravi trenutek za take poteze. Tudi Jug ocenjuje, da ta notifikacija ni potrebna.

Tudi predsednica Kulturnega društva člen 7 za avstrijsko Štajersko - Pavlova hiša Susanne Weitlaner od nove slovenske vlade pričakuje redno sodelovanje in stike. Največjo skrb bo treba po njeni oceni nameniti ohranjanju jezika, kar je mogoče podpreti "na različnih področjih: od kulturnih, šolskih, izobraževalnih do gospodarskih izmenjav, stikov in sodelovanj".

Poslanka avstrijskih Zelenih v avstrijskem parlamentu, koroška Slovenka Olga Voglauer je izpostavila pomen podpore slovenske vlade predvsem v luči novelacije avstrijskega zakona o narodnostnih skupnostih in prizadevanj za krepitev slovenskega šolstva na avstrijskem Koroškem in Štajerskem.

"Dvojezični prostor na avstrijskem Koroškem je del skupnega slovenskega kulturnega prostora. To spoznati kot potencial in dodano vrednost te regije bi bilo ključnega pomena. V prihodnje bo še bolj pomembno, da razvijamo skupni prostor tudi na področju skupnega izobraževalnega in delovnega prostora in to aktivno," je še menila Olga Voglauer.

