Slovenci v zamejstvu opozarjajo na izginjanje slovenščine zaradi pomanjkanja učiteljev in zanimanja

Ljubljana, 19. januarja - Slovence v zamejstvu pesti pomanjkanje učiteljev slovenščine in vse manjše zanimanje zanjo, so opozorili predstavniki slovenskih manjšin na današnji seji parlamentarne komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Komisija je sprejela sklepe, v katerih vladi priporoča krepitev podpore pri utrjevanju slovenskega jezika in identitete.