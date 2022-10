Zveza potrošnikov in Eko krog za več povratne embalaže

Ljubljana, 18. oktobra - Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) in organizacija Eko krog pozivata k vzpostavitvi kavcijskega sistema za plastenke in "veliki vrnitvi" povratne embalaže. Slovenci so leta 2020 porabili 236 milijonov plastenk za pijače oz. okoli 115 na prebivalca, recikliranih je bilo zgolj 8,25 odstotka, so zapisali v sporočilu za javnost.