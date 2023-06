Na severu Kosova se nadaljujejo protesti

Mitrovica, 2. junija - Srbi na severu Kosova danes nadaljujejo proteste, s katerimi zahtevajo umik kosovske policije in novoizvoljenih županov, etničnih Albancev, v občinah z večinsko srbskim prebivalstvom. Razmere pred občinskimi poslopji v Zvečanu, Leposaviću in Zubinem Potoku so mirne, varuje pa jih manj pripadnikov Natove misije Kfor kot v preteklih dneh.