EU zahteva izvedbo novih volitev na severu Kosova

Kišinjov, 1. junija - EU, Nemčija in Francija so danes od kosovskih oblasti zahtevale, da v večinsko srbskih občinah izvedejo nove volitve, je po srečanju s predsednikoma Srbije in Kosova v Moldaviji sporočil visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Kosovska predsednica Vjosa Osmani je dejala, da bodo to storili, če Beograd ne bo Srbov spodbujal k bojkotu.