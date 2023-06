ZDA pozivajo k takojšnji umiritvi napetosti na severu Kosova

Oslo/Kišinjov, 1. junija - Politični pritisk na oblasti v Beogradu in Prištini po najnovejšem izbruhu nasilja na severu Kosova se krepi. ZDA so srbske in kosovske voditelje danes pozvale k takojšnji umiritvi napetosti, do katerih je prišlo po poskusu Prištine, da izsili dostop do občinskih stavb za novoizvoljene župane, čemur tamkajšnji Srbi nasprotujejo.