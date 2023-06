Kurti nakazal možnost novih lokalnih volitev na severu Kosova

Priština, 2. junija - Kosovski premier Albin Kurti je po četrtkovih pogovorih s predstavniki ameriške administracije nakazal možnost novih lokalnih volitev na severu Kosova. K razpisu novih volitev v štirih kosovskih občinah z večinsko srbskim prebivalstvom, kjer so se razmere močno zaostrile minuli teden, so v četrtek pozvale tudi Evropska unija, Nemčija in Francija.