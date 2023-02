Rupar za sredo napovedal nov shod upokojencev v Ljubljani

Ljubljana, 23. februarja - Nekdanji tržiški župan in poslanec SDS ter pobudnik iniciative Glas upokojencev Pavel Rupar je za prihodnjo sredo napovedal nov protestni shod upokojencev v Ljubljani. Prepričan je namreč, da so s prvim shodom "premaknili miselnost slovenskega prebivalstva, predvsem pa vlade in drugih inštitucij, ki so dolga leta spale, ne bedele nad upokojenci".