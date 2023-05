Na sobotnem protestnem shodu v Beogradu več deset tisoč ljudi

Beograd, 28. maja - V Beogradu je v soboto potekal že četrti shod proti nasilju, h kateremu so tako kot k predhodnim v luči smrtonosnih napadov v začetku meseca pozvale nevladne organizacije in opozicija. Več deset tisoč ljudi je blokiralo središče Beograda in sklenilo obroč okrog sedeža Radiotelevizije Srbije. Nov protestni shod so napovedali za prihodnji petek.