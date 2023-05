V Beogradu na provladnem shodu več deset tisoč ljudi

Beograd, 26. maja - V Beogradu je nocoj potekal shod vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) predsednika države Aleksandra Vučića, ki so se ga udeležili podporniki vlade iz vse Srbije in sosednjih držav. Na njem se je zbralo več deset tisoč ljudi, ki so prišli izrazit podporo Vučiću in vladi po dveh smrtonosnih strelskih napadih v državi v začetku maja.