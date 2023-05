V Beogradu že četrti shod proti nasilju

Beograd, 27. maja - V Beogradu danes poteka že četrti shod proti nasilju, h kateremu so tako kot k predhodnim v luči smrtonosnih napadov v začetku meseca pozvale nevladne organizacije in proevropska opozicija. Zbrani so krenili izpred poslopja srbskega parlamenta, shod pa naj bi zaključili z oblikovanjem obroča okrog stavbe srbske nacionalne radiotelevizije.