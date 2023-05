V Beogradu najbolj množičen protest proti nasilju doslej

Beograd, 19. maja - Iz Beograda danes poročajo o najbolj množičnem protestu proti nasilju doslej. To je sicer že tretji protest, ki poteka na poziv proevropske opozicije po smrtonosnih napadih v začetku meseca. Protestniki so se zbrali pred srbsko skupščino, kjer so poslanci razpravljali tudi o njihovih zahtevah, nato so se odpravili proti mostu Gazela.