Vlada spremenila in dopolnila sklep o ustanovitvi Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije

Ljubljana, 25. maja - Vlada je danes spremenila in dopolnila sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije zaradi, kot so zapisali v sporočilu za javnost, "racionalizacije in zmanjševanja stroškov poslovanja, izboljšanja organizacije dela, kadrov in načela gospodarnosti upravljanja z nepremičninami in transparentnosti".