Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije bo kot v.d. direktorice vodila Nataša Robežnik

Ljubljana, 26. januarja - Ministrica za kulturo Asta Vrečko je za v.d. direktorice Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije imenovala Natašo Robežnik, umetnostno zgodovinarko in dosedanjo vodjo pedagoškega oddelka v Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Za v.d. direktorice muzeja je imenovana do imenovanje direktorja po izvedenem javnem razpisu, a največ za eno leto.