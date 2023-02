Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije uradno ustanovljen

Ljubljana, 14. februarja - Muzej novejše in sodobne zgodovine je bil v ponedeljek uspešno vpisan v sodni register. S tem je prišlo do združitve Muzeja novejše zgodovine Slovenije in Muzeja slovenske osamosvojitve v javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Oba predhodna muzeja sta s tem prenehala obstajati kot samostojna javna zavoda.