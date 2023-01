Ministrica Vrečko glede Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije: Smiseln je en muzej

Ljubljana, 20. januarja - Ministrica za kulturo Asta Vrečko je v izjavi glede združitve Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije ter ustanovitve novega Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije, povedala, da so s tem sledili svoji nameri o združitvi institucij ter javnim pozivom in pomislekom, da se ustanovi pokrivata pri obravnavi teme.