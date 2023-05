Predlog zakona o povračilu glob zaradi kršitve neustavnih covidnih odlokov v nadaljnjo obravnavo

Ljubljana, 25. maja - Državni zbor je z 51 glasovi za in 27 proti sklenil, da je vladni predlog zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni covid-19, primeren za nadaljnjo obravnavo. Proti so glasovali v opozicijskih SDS in NSi.