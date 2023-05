V Mariboru o izboljšanju javnega potniškega prometa v Sloveniji

Maribor, 25. maja - Na tradicionalnem strokovnem posvetu Društva za ceste severovzhodne Slovenije v Mariboru so udeleženci govorili o razvoju javnega potniškega prometa v Sloveniji skozi naložbe v prometno infrastrukturo. Ob tem so ugotavljali, da je država 30 let razvijala cestno omrežje, medtem ko je pri javnem potniškem prometu v tem času nazadovala.