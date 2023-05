SŽ: Zamude vlakov so trenutno neizogibne

Ljubljana, 16. maja - Na Slovenskih železnicah (SŽ) pojasnjujejo, da so trenutne zamude vlakov, ki so posledica večjega števila nadgradenj in obnovitvenih del na železniških progah in postajališčih, neizogibne. So pa v današnji izjavi medijem zagotovili, da se trudijo, da bi bile čim manjše. Napovedali so izboljšave na področju obveščanja potnikov.