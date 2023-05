Slovenija in Ljubljana po cenovni dostopnosti javnega prevoza sredi evropske lestvice

Ljubljana, 7. maja - V Evropi imajo najbolj cenovno dostopen javni prevoz Luksemburg, Malta in Avstrija. Slovenija in Ljubljana sta se med 30 državami oz. mesti uvrstili na 14. mesto, kaže analiza Greenpeacea Srednje in Vzhodne Evrope. Organizacija je države pozvala, naj uvedejo cenovno ugodne vozovnice za javni prevoz, Evropsko komisijo pa, naj to omogoči.