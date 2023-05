Odbor za infrastrukturo skozi predlog rebalansa

Ljubljana, 16. maja - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor se je danes seznanil s predlogom rebalansa letošnjega državnega proračuna v delu, ki se nanaša na ministrstva za infrastrukturo, za naravne vire in prostor ter za okolje, podnebje in energijo. Z reorganizacijo vlade so se nekoliko spremenila področja ministrstev, zato je potrebnih nekaj prerazporeditev.