Mariborski mestni svetniki soglašali s podražitvijo vrtcev in športnih objektov, ne pa avtobusa

Maribor, 25. maja - Mariborski mestni svetniki so danes podprli podražitev vstopnin v javne športne objekte in javnih vrtcev, niso pa soglašali s predlagano podražitvijo mestnih avtobusov. Ostale predlagane podražitve so preložili na naslednje srečanje, saj so sejo po več kot šestih urah prekinili.