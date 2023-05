V Mariboru po neurju škoda predvsem na cestah

Maribor, 24. maja - V Mestni občini Maribor odpravljajo posledice neurja v torek popoldne, v katerem so meteorne vode in narasli potoki poškodovali več cest. "Ogromno cestišč je poškodovanih," je danes povedal poveljnik mariborske civilne zaščite Samo Robič. Župan Saša Arsenovič se je ob današnjem ogledu posledic na terenu zahvalil vsem, ki so posredovali.