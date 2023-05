Mestni svet kljub zadržanosti nekaterih podprl načrte za gradnjo stanovanj v Dvorakovi v Mariboru

Maribor, 25. maja - Mariborski mestni svetniki so danes kljub zadržanosti nekaterih dokončno podprli načrte medobčinskega stanovanjskega sklada za gradnjo bloka s 60 stanovanji za mlade v Dvorakovi ulici v Mariboru. Svetniške skupine, ki so imele pomisleke, so po opozorilu, da se z njihovim upoštevanjem zamika projekt za vsaj leto dni, umaknile svoje amandmaje.