Mariborski mestni svetniki v novo odločanje o vrsti podražitev

Maribor, 25. maja - Mariborski mestni svetniki imajo danes na mizi novo odločanje o predlogih podražitve javnih vrtcev, prevoza z mestnimi avtobusi, parkiranja in čiščenja odpadnih voda. Potem ko so marca zavrnili odločanje o tem, je mestna uprava zdaj pripravila nekoliko spremenjene predloge. Župan Saša Arsenovič upa, da so tokrat našli "sprejemljiv kompromis".