Dnevnik: Sodniki vlagajo pritožbe zaradi minimalnega dviga plač

Ljubljana, 25. maja - Sodni svet je prejel več pritožb sodnikov zoper odločbe predsednikov sodišč, ki so jim v skladu z novelo zakona o sistemu plač v javnem sektorju te zvišali za en plačni razred, tako kot to velja za vse ostale zaposlene v javnem sektorju, poroča Dnevnik. Sodniki menijo, da sta plačna lestvica in uvrstitev funkcij v plačne razrede neustavni.