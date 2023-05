Predstavniki vlade, sodnikov in tožilcev na ločenih sestankih o odpravi plačnih nesorazmerij

Ljubljana, 8. maja - Na ministrstvu za javno upravo so danes potekali ločeni usklajevalni sestanki s sodniki in tožilci o odpravi plačnih nesorazmerij. S sodniki so zbližali stališča glede uvrstitve v nove plačne razrede in glede dodatkov. S tožilci, ki zahtevajo enako obravnavo kot sodniki, pa so se dogovorili, da bodo prihodnji sestanki potekali skupaj s sodniki.