Sodniki pozivajo k takojšnji odpravi plačnih nesorazmerij

Ljubljana, 18. aprila - Slovenski sodniki v skupni izjavi, ki so jo sprejeli na ponedeljkovem sestanku na pravni fakulteti v Ljubljani in posredovali medijem, vlado pozivajo k takojšnji odpravi plačnih nesorazmerij. Če do konca meseca vlada ne bo sprejela konkretnih ukrepov za izboljšanje njihovega položaja, napovedujejo "dodatne ukrepe", ki pa jih za zdaj ne razkrivajo.