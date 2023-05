Sodniki in tožilci na skupnih pogajanjih o plačah z vladno stranjo

Ljubljana, 15. maja - Predstavniki sodnikov in tožilcev so se danes prvič sešli na skupnih pogovorih o ureditvi plač z vladno stranjo. Predstavniki tožilcev ocenjujejo, da je vladni predlog prenizek, a menijo, da bodo lahko stališča zbližali. V sodniških vrstah pa so pojasnili, da na osnovi današnjih usklajevanj pričakujejo dopolnjen predlog ministrstva za javno upravo.