Tudi v iniciativi Glas ljudstva lahko po zagotovilih urada predsednice razpravljajo na torkovem predsedničinem forumu

Ljubljana, 22. maja - Trditve, da iniciativa Glas ljudstva ni vabljena in ne bo mogla razpravljati na torkovem prvem predsedničinem forumu, na katerem bodo govorili o zdravstvu, ne držijo, so poudarili v uradu predsednice republike Nataše Pirc Musar. Na forum je vabljenih več kot 60 aktivnih poslušalcev, ki bodo lahko razpravljali o predstavljenih izhodiščih, so dodali.