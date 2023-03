Brecelj zavrača očitke Glasa ljudstva o izločitvi njihove predstavnice iz sodelovanja v strateškem svetu za zdravstvo

Ljubljana, 24. marca - V iniciativi Glas ljudstva predsedniku strateškega sveta za zdravstvo Eriku Breclju očitajo izločitev in neenakopravno obravnavo njihove predstavnice pri sodelovanju v svetu. Brecelj je za STA očitke zavrnil in pojasnil, da je pri obravnavah posameznih zadev sejo zaprl za vse, ki niso člani sveta in ne nosijo odgovornosti za njegovo delovanje.