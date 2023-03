Glas ljudstva premierju Golobu predstavil zakonske predloge za reševanje zdravstvenega sistema

Ljubljana, 27. marca - V iniciativi Glas ljudstva so pripravili predlog treh zakonov s sistemskimi in interventnimi ukrepi za zajezitev privatizacije javnega zdravstva, povečanje dostopa do zdravstvenega varstva ter ukinitev dopolnilnega zdravstvenega sistema. Predloge so danes predstavili tudi premierju Robertu Golobu, v torek jih bodo predali še koalicijskim poslancem.