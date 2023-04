Civilna iniciativa Glas ljudstva na pohodu za javno zdravstvo pozvala k ureditvi razmer

Ljubljana, 7. aprila - V Ljubljani je popoldne potekal Pohod za javno zdravstvo civilne iniciative Glas ljudstva, s katerim so pozvali k ureditvi razmer v zdravstvu. Za ureditev razmer so pripravili tri zakonske predloge, ki so jih predstavili na javni tribuni. Od premierja Roberta Goloba oz. koalicijskih poslancev pričakujejo, da predloge do 26. aprila vložijo v DZ.