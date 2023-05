Tudi danes se je zaradi razmočenega terena sprožilo več zemeljskih plazov

Ljubljana, 19. maja - Zaradi močnega deževja in posledično razmočenega terena se je tudi preko današnjega dne sprožilo več zemeljskih plazov. Po do sedaj zbranih podatkih centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje so zabeležili 37 plazov. Gasilci so odpravljali tudi posledice poplav.