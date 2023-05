Na Ptuju te dni našteli osem zemeljskih plazov

Ptuj, 17. maja - Zaradi večdnevnega močnega deževja in posledično razmočenega terena se je tudi na območju Mestne občine Ptuj sprožilo osem zemeljskih plazov, v večjem obsegu pa sta poplavljala potoka Grajena in Rogoznica, zato so bile poplavljene in ponekod v celoti neprevozne ceste, so sporočili iz ptujske občine.