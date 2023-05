Deževje sprožilo številne plazove predvsem na vzhodu, pri sanaciji pomaga tudi vojska

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Ljubljana/Šentilj/Ptuj, 17. maja - Torkovo obilno deževje je sprožilo na desetine novih zemeljskih plazov predvsem v vzhodni Sloveniji. Najhuje je v Podravju, na območju Slovenskih Goric, Haloz in Šentilja, kjer poleg gasilcev in drugih služb pomaga tudi vojska. Ogroženih je več hiš in zaprtih več cest. Prizadeta območja sta danes obiskala ministra Šarec in Brežan.