Posledice deževja in poplav odpravljalo 85 gasilskih enot

Ljubljana, 17. maja - Posledice obilnega deževja in poplav so tekom dneva odpravljali gasilci 85 gasilskih enot regijskih centrov za obveščanje Celje, Maribor, Murska Sobota, Ptuj in Novo mesto, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Gasilci še črpajo meteorne vode, čistijo prepuste, odstranjujejo drevje in objekte varujejo s protipoplavnimi vrečami.