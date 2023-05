Slovaško sodišče milijonarja oprostilo naročila umora novinarja Kuciaka

Bratislava, 19. maja - Posebno slovaško sodišče je milijonarja Mariana Kočnerja več kot pet let po umoru slovaškega novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke danes oprostilo vseh obtožb. Presodilo je, da mu ni mogoče dokazati, da je naročil umora. Po drugi strani je bila soobtožena Alena Zsuzsova obsojena na 25 let zapora in 160.000 evrov odškodnine družinam žrtev.