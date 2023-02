Na Slovaškem se spominjajo umorjenega novinarja Kuciaka

Bratislava, 21. februarja - Na Slovaškem so se danes spomnili raziskovalnega novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke Martine Kušnirove, ki so ju umorili pred petimi leti. Slovaška predsednica Zuzana Čaputova je ob njunem spomeniku v središču Bratislave izpostavila, da naj bo današnji dan tudi opomin, kako pomembno je delo novinarjev za demokracijo.