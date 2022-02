Na Slovaškem novo sojenje domnevnemu naročniku umora novinarja Kuciaka

Bratislava, 28. februarja - Na Slovaškem se je štiri leta po umoru raziskovalnega novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke danes začelo novo sojenje domnevnemu naročniku umora, poslovnežu in milijonarju Marianu Kočnerju in njegovi domnevni sostorilki. Gre za novo sojenje po razveljavitvi oprostilne sodbe.