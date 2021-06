Slovaško sodišče razveljavilo oprostilno sodbo domnevnemu naročniku umora Kuciaka

Bratislava, 15. junija - Slovaško vrhovno sodišče je v primeru umora novinarja Jana Kuciaka danes sledilo pritožbi tožilstva in razveljavilo oprostilno sodbo glavnemu osumljenemu, poslovnežu Marianu Kočnerju in domnevni sostorilki Aleni Zsuzsovi. Za razveljavitev so se odločili po pojavu novih dokazov in napak sodišča, poroča nemška tiskovna agencija dpa.