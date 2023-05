Vinogradnikom predstavili ukrepe za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice

Ormož, 19. maja - Kmetijska ministrica Irena Šinko je skupaj s sodelavci z ministrstva in uprave za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin danes v Jeruzalemu pri Ormožu predstavila ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni zlata trsna rumenica. Bolezen je lani in letos v vinogradih na širšem območju Ormoža namreč povzročila veliko škodo.