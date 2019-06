Uprava tudi letos vinogradnike opozarja na obvezno zatiranje ameriškega škržatka

Ljubljana, 27. junija - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin tudi letos opozarja vinogradnike na obvezno zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice, nevarne karantenske bolezni trte. Gre za obvezen in nujen ukrep, da se prepreči širjenje te bolezni in s tem veliko gospodarsko škodo v vinogradništvu, so poudarili.