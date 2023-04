Na Ptuju konec aprila šesti slovenski vinogradniško-vinski kongres

Ljubljana/Ptuj, 6. aprila - Na Ptuju bo med 21. in 22. aprilom potekal šesti Slovenski vinogradniško-vinski kongres, ki bo na enem mestu združil vinogradnike, vinarje ter strokovnjake s področja vinogradništva in vinarstva. Organizatorji dogodka so pripravili bogat in tudi mednarodno obarvan program, v okviru katerega bodo osvetlili tudi prihodnji razvoj v panogi.