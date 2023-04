Šinko s hrvaško kolegico o zajezitvi težav z zlato trsno rumenico in reviziji strateških načrtov

Otočec, 14. aprila - Kmetijski ministrici Slovenije in Hrvaške, Irena Šinko in Marija Vučković, sta na prvem dvostranskem srečanju spregovorili o problematiki bolezni zlate trsne rumenice, s katero se trenutno spopadata obe državi. Ob tem sta napovedali tudi revizijo in posodobitev strateških načrtov skupne kmetijske politike obeh držav.