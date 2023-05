V kabinetu predsednika vlade obsojajo pozivanje k novim vojnam in netenju sovraštva v družbi

Ljubljana, 18. maja - Ob izjavah s pozivi k nasilju, ki sledile vladni odločitvi o ukinitvi dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja, v kabinetu predsednika vlade obsojajo pozivanje k novim vojnam, ustvarjanju napetosti in netenju sovraštva. "Dovolj je razdvajanj, sovraštva in razkola, ki temelji na ideologiji, ki smo jo presegli pred 33 leti," so zapisali.