Pirc Musar obsoja spodbujanje sovraštva in nestrpnosti

Ljubljana, 18. maja - Izjave, ki so bile po vladni odločitvi o ukinitvi dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja objavljene na družbenih omrežjih, predsednica republike Nataša Pirc Musar ocenjuje kot zelo nevarne. Ker spodbujajo sovraštvo in nestrpnost, jih predsednica države strogo obsoja, so sporočili iz njenega urada.