Pahor: Ukinitev dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja neprimerna in nesprejemljiva

Ljubljana, 18. maja - Bivši predsednik republike Borut Pahor ocenjuje, da je bila nedavna odločitev vlade o ukinitvi dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja neprimerna in nesprejemljiva. S tem in podobnimi dejanji se vračamo v čase, ko sta se glede teh vprašanj konfliktno soočali dve resnici, kar nas pelje nazaj, opozarja. Zato poziva k zadržanosti in modrosti.