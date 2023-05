NSi: Politične stranke moramo stopiti korak nazaj in prispevati k umiritvi razmer

Ljubljana, 18. maja - V NSi ob izjavah s pozivi k nasilju in oboroževanju, ki so sledile vladni odločitvi o ukinitvi dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja poudarjajo, da si morajo vse politične stranke prizadevati stopiti korak nazaj in prispevati k umiritvi razmer. "V svojih ravnanjih moramo biti premišljeni, odzive pa je potrebno ustrezno odmeriti," menijo.